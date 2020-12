Ni ga čez pasji smrček

Petim službenim psom finančne uprave (Furs) se je pridružil nov kratkodlaki nemški ptičar, ki bo skupaj z vodnikom skrbel, da bodo tihotapci prepovedanih drog ter tobaka in tobačnih izdelkov na ozemlju Slovenije imeli bistveno oteženo delo. Furs ga je prevzel od policije in je plod njihove lastne vzreje. Policija je s svojimi strokovnjaki poskrbela tudi za osnovno in specialistično šolanje štirinožca in vodnika finančne uprave. Ta je doslej razpolagala s petimi službenimi psi: belgijskim ovčarjem in terierjem za odkrivanje mamil ter tremi za odkrivanje tobaka in tobačnih izdelkov (nemški kratkodlaki ptičarji).



»Operativnih nalog in izzivov bo za novega službenega psa in njegovega vodnika zadosti, predvsem v cestnem, pomorskem in železniškem prometu; še posebno če želi doseči dobre rezultate svojih kolegov vodnikov in njihovih službenih štirinožnih prijateljev, ki so se že dostikrat izkazali pri odkrivanju tihotapljenih cigaret, tobaka in prepovedanih drog,« so sporočili s Fursa.