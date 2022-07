Ni dneva brez pijanih voznikov

V sredo nekaj pred 11. uro so policisti opravljali meritve hitrosti v naselju Lomanoše in pri vozniku osebnega avtomobila izmerili hitrost 82 kilometrov na uro. Ob kontroli je kazal očitne znake alkoholiziranosti, zaradi česar so mu odredili preizkus, rezultat je bil 1,41 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Sledi obdolžilni predlog.



Okrog 18. ure je v Gornji Radgoni na parkirnem prostoru padel kolesar in se ranil. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,90 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Sledi hitri postopek z izdajo odločbe o prekršku.

»Skorajda ni dneva, da na cestah naše policijske uprave ne bi obravnavali voznikov, ki vozijo pod vplivom alkohola,« ob tem opozarja Suzana Rauš, tiskovna predstavnica PU Murska Sobota. Ugotovljene stopnje alkoholiziranosti so, kot pravi, visoke.

»V vsaki sedmi prometni nesreči na pomurskih cestah je prisoten alkohol. Najmanj, kar se lahko zgodi pijanemu udeležencu v cestnem prometu, je, da ga ustavi in kontrolira policija, ga denarno kaznuje, izloči iz prometa, mu odvzame vozniško dovoljenje, ga pridrži do streznitve ali mu zaseže motorno vozilo.«

Kolesarja so oskrbeli reševalci iz ZD Gornja Radgona. FOTO: Oste Bakal

A vse to je le majhen in neprimerljiv delček v primerjavi s posledicami prometnih nesreč, ki jih povzročijo pijani vozniki. »Alkohol ne spada v promet, zato nikar ne vozite, če ste uživali alkoholne pijače!« še opozarja Rauševa.