Ni čutila nog, odpeljal jo je helikopter Slovenske vojske

Delo v gozdu in s tem povezano podiranje dreves gotovo sodita med najnevarnejša opravila, ki so pogosto povezana s hudimi nesrečami pri delu. Da je tako, se je potrdilo tudi danes na Goričkem.

Uprava za zaščito in reševanje je poročala, da se je ob 11.16 pri delu v gozdu pri Dolencih, občina Šalovci, poškodovala oseba. Gasilci PGD Dolenci so ob pomoči nujne medicinske pomoči iz Murske Sobote ponesrečeno osebo prenesli iz gozda do igrišča, kjer jih je pričakal helikopter Slovenske vojske z dežurno ekipo HNMP Maribor. S helikopterjem so osebo prepeljali v UKC Maribor.

Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah naj bi starejša zakonca v gozdu podirala drevesa, ko je na žensko padla debelejša veja, ki jo je hudo poškodovala, saj menda ni čutila nog.