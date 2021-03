Ni bil z Rdečega križa

Zaklepajte svoje domove, svetuje policija.

Policisti PP Lendava so med delom na terenu prišli do podatka, da se je na območju Dolnjega Lakoša neznana oseba predstavljala kot predstavnik Rdečega križa. Po predhodnem telefonskem klicu je neznani moški prišel k starejši osebi, da bi opravil meritev telesne temperature in pregled zaradi covida-19. Ko je starejša oseba želela poklicati policijo, je neznanec takoj odšel do svojega vozila in se odpeljal. Ker Rdeči križ ne izvaja tovrstnih dejavnosti, policisti pozivajo občane k previdnosti in svetujejo, da v hiše in stanovanja ne spuščajo ljudi, ki jih ne poznajo, ter ne nasedajo lažnim obljubam.»Policisti pogosto obravnavamo drzne tatvine iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvršujejo na zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa tako zavedejo, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni. Ker so ljudje, običajno gre za starejše občane, še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki pridejo na njihove domove in jih ogovorijo, ne bo odveč opozorilo o previdnosti,« vedno znova ponavljajo na policiji., tiskovna predstavnica PU Murska Sobota, pravi, naj občani ob odhodu od doma, pa četudi samo v bližnjo okolico, bivališče vedno zaklenejo, ključ pa vzamejo s sabo. Če se osebe izdajajo za serviserje, izvajalce raznih del in podobno, policija svetuje, naj vedno zahtevajo na vpogled identifikacijsko izkaznico ali delovni nalog. Ob tem naj bodo pozorni tudi na videz oseb in na vozilo, s katerim so se te osebe pripeljale.