Neznano kam je odšel 79-letni Marjan, policisti prosijo za pomoč

V noči na torek je od doma, z Obrtne ceste v Celju, odšel 79-letni Marjan Ahtik.

»Oblečen je v modro majico in spodnji del rdeče kariraste pižame, najverjetneje ima oblečen tudi črn brezrokavnik. Obut je v črne copate. Gospod je plašen in se slabo orientira,« so sporočili s Policijske uprave Celje.

V zgodnjih jutranjih urah so ga opazili v Bukovžlaku, v bližini Simbia.

Vse, ki so ga opazili, policisti prosijo, da jih o tem takoj obvestijo na telefonsko številko Policijske postaje Celje 03 54 26 400, na interventno številko 113 oziroma na anonimno številko 080 12 00.