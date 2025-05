Neznano kam je izginil 75-letni Ivan Štemberger iz Zabič

S PU Koper so sporočili, da so danes zjutraj dobili obvestilo svojcev, ki pogrešajo 75-letnega Ivana Štembergerja iz Zabič. Nazadnje ga je videl domačin, in sicer danes zjutraj, ob 7.30, ko je hodil proti Sušaku.

Stekla je iskalna akcija, trenutno pregledujejo območje Zabiče - Podgraje - Dleto. Na poti je tudi helikopter.

Vse, ki bi ga kje opazili, prosijo, da to čim prej sporočijo na 113 ali obvestite najbližjo policijsko enoto/patruljo.