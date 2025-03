Storilec je oškodovanca pretkano zapeljal, ta je ostal brez večje količine kripto sredstev

S Policijske uprave Nova Gorica poročajo o dveh novih spletnih goljufijah, zaradi katerih sta bili oškodovani osebi ob kar nekaj denarja.

»Policisti Policijske postaje Tolmin so včeraj, 20. marca, obravnavali spletno goljufijo oz. tatvino kriptovalut. Po sedaj zbranih podatkih je neznani storilec utemeljeno osumljen storitve kaznivega dejanja goljufije (po prvem odstavku 211. člena KZ-1), ker se je pred kratkim preko medmrežja z namenom, da bi si pridobil protipravno premoženjsko korist, preko telefona lažno predstavil za zaposlenega spletne platforme (borza kriptovalut), kjer je oškodovanec posedoval kripto sredstva. Neznani storilec je oškodovanca zapeljal tako, da je slednji sledil njegovim navodilom pri preusmeritvi kripto sredstev iz ene platforme in fizičnega elektronskega trezorja na račun kripto denarnice druge platforme in tako pridobil protipravno premoženjsko korist za več deset tisoč evrov,« so zapisali na omenjeni policijski upravi in dodali, da okoliščine kaznivega dejanja policija še preiskuje.

Ob 4.800 evrov

Tudi policisti Policijske postaje Idrija so 20. marca obravnavali sum kaznivega dejanja goljufije preko spleta. »Tudi v navedenem primeru je neznani storilec z lažnim prikazovanjem preko spleta spravil oškodovanca v zmoto pri fiktivnem poslovanju s kriptovalutami oz. odpiranju računa za poslovanje na škodo svojega premoženja. Storilcu je uspelo pridobiti osebne in druge podatke za dostop do oškodovančeve spletne banke oz. njegovega bančnega računa in si pridobil protipravno premoženjsko korist v višini 4,800 evrov,« so na policiji opisali ta primer.