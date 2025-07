Neznani barabini vlomili v avto, a so jih občani pregnali

V sredo zvečer so na parkirišču pri kopališču v naselju Reka neznanci vlomili v osebni avtomobil in nato pobegnili v smeri Tolmina. Policisti Policijske postaje Tolmin so ugotovili, da so neznani storilci pristopili do parkiranega osebnega avtomobila znamke VW in s pomočjo neznanega predmeta odprli prednja in zadnja desna vrata vozila.

Po storjenem kaznivem dejanju so bili štirje neznani storilci s kraja pregnani in se odpeljali z osebnim avtomobilom znamke Citroen, koprskih registrskih številk, ne da bi iz notranjosti avtomobila karkoli ukradli.

Policisti pozivajo morebitne očividce

Zaradi omenjenega kaznivega dejanja je nastalo za okoli 300 evrov posredne materialne škode. Policisti pozivajo morebitne očividce, ki bi imeli kakršnekoli koristne informacije, da jih nemudoma sporočijo policistom PP Tolmin ali najbližji policijski enoti oziroma pokličejo na številko policije 113.