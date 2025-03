Neznanec vlomil v počitniško hišo, ne boste verjeli, kaj je ukradel!

V torek, 4. marca, okoli 17. ure so bili novogoriški policisti obveščeni o vlomu v počitniški objekt na območju naselja Osek (Mestna občina Nova Gorica).

Po prvih zbranih podatkih je neznani storilec v obdobju zadnjih petih mesecev stopil do omenjenega objekta in vlomil vhodna vrata ter vstopil in pregledal notranjost. Odvzel je agregat v vrednosti okoli 3.000 evrov in nahrbtno kosilnico v vrednosti približno 600 evrov.

Okoliščine kaznivega dejanja policija še preiskuje.