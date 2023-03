Neznanci z noži po Ljubljani zahtevali denar

V glavnem mestu so se te dni ukvarjali s predrznimi roparji. S policijske uprave so včeraj namreč poročali o dveh ropih, ki sta se zgodila v ponedeljek. »Okoli 19. ure je v prodajalno v centru Ljubljane vstopil moški, ki je z nožem v roki zahteval denar, nato pa iz blagajne vzel več sto evrov gotovine in zbežal. Ropar je višji moški suhe postave, oblečen je bil v črna oblačila, na obrazu je imel kirurško masko. Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev osumljenega, o vseh okoliščinah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« je sporočila tiskovna predstavnica Aleksandra Golec.

Nekaj ur prej, okoli 15.30, sta dva neznanca za Bežigradom pristopila do vozila oškodovanca in ga s pogovorom zamotila, da je izstopil iz svojega vozila, nato pa sta od njega z nožem v roki zahtevala gotovino. »Odvzela sta mu nekaj gotovine in vrednejših predmetov iz vozila, nato pa se odpeljala z belim vozilom,« je pojasnila Golečeva.

Eden od storilcev je bil star med 40 in 50 leti ter močnejše postave, visok je bil med 170 in 175 centimetri, bil je brez las in je imel brke. Njegov pajdaš je bil mlajši, star okoli 20 let, visok med 180 in 185 centimetri in črnih las, na sebi pa je imel rdečo majico.« Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev osumljencev, o vseh okoliščinah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« dodaja predstavnica ljubljanskih policistov.