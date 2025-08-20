KRIMINALITETA

Neznanci ukradli avtomat z igračami in ga poškodovali

Ukradli so avtomat z igračami, iz njega vzeli igrače in gotovino.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Odpri galerijo
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

N. Č.
20.08.2025 ob 21:44
N. Č.
20.08.2025 ob 21:44

Poslušajte

Čas branja: 0:36 min.

Policisti PU Celje so v torek zjutraj prejeli obvestilo o nenavadnem kaznivem dejanju. Neznani storilci so na Dečkovi cesti ukradli avtomat z igračami, iz njega vzeli igrače in gotovino.

Na Vrunčevi ulici so nato avtomat odvrgli v osebno vozilo in ga poškodovali. Policisti dogodek obravnavajo kot kaznivo dejanje s področja kriminalitete.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

gotovina kraja PU Celje kaznivo dejanje avtomat

Priporočamo

Arso prižgal oranžno in rumeno, najhujše šele prihaja ponoči (FOTO)
Barbara Čeferin o zakonu z enim najvplivnejših Slovencev: »Na trenutke je lahko burno«
Sodnica obožuje Thompsona, oprostila mladeniča, ki se je po TV drl ustaški pozdrav (VIDEO)
Grožnja, ki se počasi širi: Evropa ruši rekorde, ki si jih nihče ne želi

Predstavitvene informacije

 
Promo

Slovenci spet stojijo v vrstah. Na trg je prišel nov telefon

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Komentarji:

Priporočamo

Arso prižgal oranžno in rumeno, najhujše šele prihaja ponoči (FOTO)
Barbara Čeferin o zakonu z enim najvplivnejših Slovencev: »Na trenutke je lahko burno«
Sodnica obožuje Thompsona, oprostila mladeniča, ki se je po TV drl ustaški pozdrav (VIDEO)
Grožnja, ki se počasi širi: Evropa ruši rekorde, ki si jih nihče ne želi

Izbrano za vas

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Predstavitvene informacije

 
Promo

Slovenci spet stojijo v vrstah. Na trg je prišel nov telefon

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.