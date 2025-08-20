KRIMINALITETA
Neznanci ukradli avtomat z igračami in ga poškodovali
Ukradli so avtomat z igračami, iz njega vzeli igrače in gotovino.
Policisti PU Celje so v torek zjutraj prejeli obvestilo o nenavadnem kaznivem dejanju. Neznani storilci so na Dečkovi cesti ukradli avtomat z igračami, iz njega vzeli igrače in gotovino.
Na Vrunčevi ulici so nato avtomat odvrgli v osebno vozilo in ga poškodovali. Policisti dogodek obravnavajo kot kaznivo dejanje s področja kriminalitete.
