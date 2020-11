Neznanci so Srečku poželi polje koruze

»Dragi prijatelji! Prosim vas, da mi pomagate poiskati osebo – tatu, ki mi je požel 1,6 hektarja koruze, to je približno 28 ton. To se je dogajalo prejšnji teden, opazil pa sem včeraj (ponedeljek, op. a.), ko sem prišel na njivo s kombajnom, da bi pospravil pridelek, in sicer na lokaciji Žamenci,« je v torek na družabnem omrežju nenavadno prošnjo objavil mladi kmetovalec Srečko Valenko iz nekaj kilometrov oddaljene Dornave. Seveda je še pred tem zadevo prijavil policiji. In tako so tudi policisti Policijske postaje Ptuj prejšnji ponedeljek začeli obravnavo nenavadnega kaznivega dejanja velike tatvine.Pobirali so jo dve uriPo ...