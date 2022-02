Neznanci poklicali 112 in prijavili požar, ki ga ni bilo: grozi jim zaporna kazen

Policisti PU Novo mesto poročajo, da so se okoli polnoči policisti in petnajst gasilcev iz PGD Semič, Štrekljevec in Gradnik po nepotrebnem odpeljali na kraj domnevega požara, ki ga ni bilo. Dodali so, da so nekaj pred polnočjo prejeli klic neznancev na število 112. Prijavili so, da v Črešnjevcu pri Semiču gori hlev. Ob prihodu na kraj so ugotovili, da domači spijo in da nič ne gori.

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, nakar bodo klicatelje kazensko ovadili zaradi zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost. 309. člen kazenskega zakonika v prvi točki določa, da se tistega, ki zlorabi znamenje za pomoč ali znamenje za nevarnost ali neutemeljeno kliče na pomoč ali lažno sporoči, da grozi nevarnost in s tem povzroči, da so državni organi ali druge pristojne organizacije ukrepale brez potrebe ali neupravičeno uporabile sredstva sistema zaščite, reševanja in pomoči, se kaznuje z zaporom do treh let. V drugi točki tega člena pa piše še, da če je bilo z dejanjem iz prejšnjega odstavka preprečeno ali ovirano delo pravosodnih ali drugih državnih organov in je bila s tem preprečena storitev uradnega dejanja ali povzročena večja premoženjska škoda, se storilec kaznuje z zaporom do petih let