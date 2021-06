Neznanca z nožem na bencinski servis: ju prepoznate?

Neznanca sta v ponedeljek okoli 7. ure oropala bencinski servis na Celovški cesti v Ljubljani. Z nožem v roki sta vstopila v prodajalno in od uslužbencev zahtevala denar. Odnesla sta več tisoč evrov gotovine in peš pobegnila, so sporočili iz PU Ljubljana. V ropu ni bil nihče poškodovan.



En moški je visok okoli 175 centimetrov, oblečen je bil v temno siv pulover s kapuco in črne hlače, z belo kapo in črno masko, obut pa v črne športne copate, eden pa prav tako visok okoli 175 centimetrov in močnejše postave. Oblečen je bil v sivo volneno jopico s kapuco, svetlo sive hlače, s črno kapo in črno masko, obut pa v modre pohodne čevlje



Policisti nadaljujejo preiskavo.

Komentarji: