Neznanca vstopila v odklenjeno stanovanje, stanovalec jo je skupil

S PU Celje sporočajo, da so v noči iz sobote na nedeljo na območju Čečovja obravnavali rop. Neznana zamaskirana moška sta vstopila v odklenjeno stanovanje poslovno stanovanjske zgradbe in od stanovalke in stanovalca zahtevala denar.

Stanovalca sta se uprla, pri čemer je neznanec moškega udaril in ga poškodoval. Stanovalca sta nato iz stanovanja pobegnila.

V omenjeni zadevi nadaljujemo z zbiranjem obvestil, javnosti še sporočajo z omenjene policijske uprave.