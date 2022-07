Nezanesljiva vožnja na avtocesti, vzrok zanjo pa je razkril alkotest

V četrtek zvečer je PU Ljubljana klicatelj obvestil o nezanesljivi vožnji voznika na avtocesti od Ljubljane proti Grosupljemu. Policisti so voznika izsledili in ustavili. V preizkusu alkoholiziranosti so ugotovili, da je imel v litru izdihanega zraka 0,81 mg alkohola.

»Zoper voznika bo podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče,« je sporočil Tomaž Tomaževic, predstavnik za odnose z javnostjo in policijski inšpektor.