Nezakonito čez mejo, nato pa je hotel pobegniti še peš

V soboto so policisti med opravljanjem nalog varovanja državne meje na cesti Novo mesto–Metlika ustavili osebni avtomobil avstrijskih registrskih oznak, poroča PU Novo mesto. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, ko je avtomobil ustavil, je poskušal pobegniti peš, a so ga policisti izsledili in prijeli.

Med postopkom so ugotovili, da je 23-letni državljan Albanije v avtomobilu prevažal šest državljanov Bangladeša, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Vozniku so odvzeli prostost in ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Državljani Bangladeša so izrazili namero podaje prošnje za mednarodno zaščito.