Neverjetno: že dopoldne napihal tri promile

Policisti na Celjskem so v torek obravnavali kar dva močno pijana kolesarja, ki sta povzročila prometni nesreči in se lažje poškodovala.



Nekaj čez poldne je na Cesti v Trnovlje, zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča in alkoholiziranosti padel 51-letni kolesar, ki je imel 1,42 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka (približno tri promile).



Nekaj pred 16. uro pa so prometno nesrečo kolesarja obravnavali tudi v Šentrupertu. Kolesar (55) je padel zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo in pod vplivom alkohola. Alkotest je pokazal, da je imel 1,31 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka (približno 2,75 promile).



Obema kolesarjema so izdali plačilna naloga.