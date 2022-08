Neverjetno, kakšna predrznost tujca na gorenjski avtocesti

Gorenjski prometni policisti so v nedeljo obravnavali prijavo, da neki tujec uporablja reševalni pas na avtocesti. Ob kontroli se je moški izgovoril, da otrok potrebuje zdravniško pomoč, zato so ga spremili do bližnje zdravstvene ustanove. Tam pa je zdravniško pomoč odklonil in pri policistih vzbudil sum, da je bil njegov namen zgolj prehitevanje kolone. Policisti so zato tujca oglobili, so sporočili iz PU Kranj.