Neverjetno, kako so uničili luksuznega beemveja

Lastniku prestižnega beemveja v Izoli se je v ponedeljek stemnilo pred očmi. Njegovega jeklenega konjička so neznanci poškodovali in povzročili za 50 tisoč evrov škode.



V Izoli so s parkiranega osebnega avtomobila BMW X5 (cene za novega se začnejo pri slabih 80 tisočakih) demontirali več delov (prednji odbijač z žarometi, registrsko tablico, pokrov motorja in vsa štiri platišča s pnevmatikami) in jih ukradli, nato pa vozilo in okolico poškropili s prahom iz gasilnega aparata.



Po nestrokovni oceni je škode za približno 50.000 evrov.

