Neverjetno, kako se je 43-letnik 'poigral' s policisti v Piranu

V petek 22.11 uri je bil OKC PU Koper obveščen o sumljivem zapuščenem kovčku na enem od parkirišč v Piranu. Policisti so kraj najdbe zavarovali do prihoda bombnik tehnikov Specialne enote policije, ki so poskrbeli za varno odpiranje kovčka.

V nadaljevanju so policisti ugotovili, da je 43-letni moški doma iz Kranja zmontiral kovček, ki je na videz deloval kot nevaren predmet - na kovčku so bile nalepljene žice in lučke ter baterija.

Zoper 43-letnika bo podana kazenska ovadba za kaznivo dejanje Povzročitev splošne nevarnosti.