Neverjetno, kako pijan je vozil po gorenjski avtocesti

V torek pozno zvečer je občan policijo obvestil o nezanesljivi vožnji voznika audija na gorenjski avtocesti med Povodjem in Vodicami.



Policisti so voznika izsledili, ustavili ter opravili postopek in ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel kar 1,1 miligrama alkohola, kar je skoraj petkrat več od najvišje dovoljene vrednosti 0,23 miligrama.



Policija je 45-letnega voznika pridržala in podala obdolžilni predlog na pristojno sodišče.



Policija ob tem opozarja, da alkohol ubija, in to največkrat nedolžne. Alkohol najprej oslabi sposobnost normalnega miselnega presojanja. Voznik je tako prepričan, da vozi bolje kot dejansko, temu pa sledijo slabša sposobnost zaznavanja, napačne ocene razdalj, počasne reakcije, motnje pri ravnotežju, zožen zorni kot itd. V prometu to konkretno pomeni izzivanje nevarnosti: prepočasna ali prehitra vožnja, težje obvladovanje ali spremljanje smeri vožnje, nevklopljeni smerni kazalci, ustavljanje pri zeleni luči, vožnja v rdečo luč in podobno.



Če pijete, ne sedite za volan, ampak ga prepustite komu, ki je trezen, oziroma uporabite javna prevozna sredstva.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: