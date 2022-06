Neverjetno, kaj vse so med hišnimi preiskavami našli pri 36-letniku (FOTO)

V torek so murskosoboški kriminalisti policisti uprav Murska Sobota, Maribor in Ljubljana opravili tri hišne preiskave pri 36-letnem osumljencu iz Ljubljane, ki je začasno bival na območju Gornje Radgone, in pri 27-letni osumljenki z območja Ormoža.

Zasegli so večjo količino različnih prepovedanih drog: približno sedem kilogramov konoplje, približno 200 gramov kokaina in nekaj več kot 400 gramov heroina. Prav tako so zasegli gotovino v skupni vrednosti 18.545 evrov ter druge predmete, ki kažejo na preprodajo prepovedanih drog.

Ob ulični prodaji zasežene količine prepovedanih drog bi osumljenec lahko pridobil premoženjsko korist v vrednosti najmanj 50.000 evrov. S kazensko ovadbo so ga privedli pred preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča v Murski Soboti, ki mu je odredil pripor.

Našli so droge in denar. FOTO: PU Murska Sobota

