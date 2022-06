Neverjetno, kaj so med hišno preiskavo pri 46-letniku našli kriminalisti (FOTO)

Mariborski kriminalisti so zaradi utemeljenih razlogov za sum, da 46-letni državljan Slovenije v okolici Maribora izvršuje kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog pridobili odredbo Okrožnega sodišča v Mariboru za hišno preiskavo.

Konoplja. FOTO: PU Maribor

V torek so mu kriminalisti odvzeli prostost in pri opravljanju hišne preiskave na njegovem domu našli in zasegli skupno okrog 1,5 kg konoplje, okrog 10 ml konopljine smole ter predmete, namenjene pakiranju in preprodaji droge. V neposredni bližini stanovanjske hiše je bil najden v zemljo izkopani prostor za gojenje konoplje, v katerem so našli 301 sadiko konoplje. Električno napeljavo v 'zemljanko' je imel nezakonito priklopljeno na bližnjo elektroomarico, s čimer je prav tako izvrševal kaznivo dejanje tatvine. Zoper moškega bo podana kazenska ovadba.

Za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog je predpisana kazen zapora od enega do desetih let, za tatvino pa do treh let.