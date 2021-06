Neverjetno, kaj se je zgodilo kolesarju v središču Ljubljane

V torek dopoldne je oškodovanec prijavil, da so ga 14. junija okoli 23. ure v središču Ljubljane obstopili štirje neznanci, ga udarili po glavi in mu odtujili kolo ter torbo z vsebino.



Z dejanjem so povzročili za okoli 800 evrov materialne škode, oškodovanca pa lažje poškodovali.



Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: