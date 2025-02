Neverjetno, kaj je storil 32-letni Hrvat slovenskim gasilcem sredi noči

Dvaintridesetletnik je izkoristil trenutek nepazljivosti in s parkirišča hrvaškega gasilskega doma v Vrbovcu ukradel kombi slovenskih gasilcev. Ti so obiskali hrvaške kolege, ko so se okrog poldruge jutranje ure hoteli odpraviti proti domu, pa so morali v hladni noči najprej očistiti poledenela stekla.

Prižgali so motor in v avtomobilu pustili ključ, kar je opazil omenjeni 32-letnik, smuknil za volan in meni nič, tebi nič odpeljal. Najbrž je pri odločitvi veliko vlogo igral alkohol, tega je imel 32-letnik v organizmu precej, posledično s kombijem naših gasilcev ni prišel daleč. Izgubil je nadzor nad vozilom in trčil v kamnit steber ograje nedaleč od gasilskega doma.

Na prizorišče so nemudoma prihiteli zagrebški policisti in pijanega tatiča prijeli, sledila je kriminalistična preiskava, med katero so zbrali vse potrebne informacije in dokaze. Na podlagi ugotovitev so zoper 32-letnika na državno tožilstvo podali poročilo.