Neverjetno, kaj je pred zdravstveno ustanovo storila mlajša ženska

V sredo dopoldne malo po 9. uri je bila policija obveščena o drzni tatvini blizu zdravstvene ustanove v Šempetru pri Gorici. Ugotovljeno je bilo, da se je neznana ženska pretvarjala, da je gluhonema in pri tem občanu iz rok iztrgala bankovec za 20 evrov. Prav tako je neznana ženska na enak način denar iz rok iztrgala gotovino še enemu starejšemu moškemu v bližini.

Po izvršitvi kaznivega dejanja se je storilka s kraja odpeljala z osebnim avtomobilom znamke Audi, svetlejše barve, romunskih registrskih številk proti središču mesta. V omenjenem vozilu je bila prav tako mlajša ženska. Omenjene osebe oziroma vozilo ni bilo izsledeno. Okoliščine kaznivega dejanja policija še preiskuje.

»Ker se v zadnjih mesecih na različnih območjih PU Nova Gorica pojavljajo posamezniki oz. skupine (predvsem tujcev), ki zbirajo prostovoljne prispevke v gotovini s pretvezo zbiranja za gluhoneme osebe oz. se v posameznih primerih pretvarjajo, da so gluhonemi, policisti PU Nova Gorica ponovno opozarjamo vse občane, da so v takšnih primerih izredno previdni in zavrnejo plačilo humanitarnega prispevka,« pozivajo možje v modrem.