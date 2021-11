Ukradel ga je sredi pašnika in odpeljal neznano kam

V četrtek okoli poldneva so novogoriške policiste obvestili, da je neznanec v času med torkom in četrtkom prišel do ograjenega pašnika v naselju Skokov vrh, ki se nahaja približno 400 metrov iz naselja Lokve, in odtujil manjšega konja pasme shetlandski poni. Odpeljal ga je neznano kam.

Poni je rjave barve, višine okoli 110 cm, star okoli 35 let.

S tem nezakonitim ravnanjem je lastnika oškodoval za približno 200 evrov.

Oškodovanec ni podal predloga za pregon kaznivega dejanja po drugem odstavku 204. člena KZ-1, ki določa, da se tovrstna tatvina kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.