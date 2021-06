Neverjetno, kaj je na meji pri 27-letnici odkrila policija

V torek okoli 3. ure se je na izstop iz države na mejni prehod Sočerga pripeljala 27-letna državljanka Francije, poroča koprska policijska uprava. Policisti so pri kontroli tovornega vozila ugotovili, da je v tovornem prostoru med tovorom skrit 25-letni državljan Francij brez dokumentov za prehod državne meje in je bil prej že zavrnjen od hrvaških mejnih organov na MP Starod.



Policisti so oba tujca oglobili in jima zavrnili izstop.

