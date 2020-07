Neverjetno, kaj je na gorenjski avtocesti storil rešilcu na nujni vožnji

Gorenjski prometni policisti so včeraj obravnavali voznika, ki je sledil reševalnemu vozilu na nujni vožnji in ga vmes tudi enkrat prehitel. To se je dogajalo na avtocesti med Hrušico in Lipcami. Na podlagi prijave zdravniške službe so voznika hitro izsledili in ga obravnavajo v prekrškovnem postopku, poročajo kranjski policisti.Prepovedano se je priključiti vozilu s prednostjo, vozilu za spremstvo ali vozilu v spremstvu ali jih prehiteti. Zasledovanje je tudi nevarno. Že sama nujna vožnja zahteva veliko previdnost in je tudi nespodobno in neprimerno, da bi takega voznika kdo še dodatno obremenjeval s povsem nepotrebnimi manevri, opozarjajo policisti. Reševalno vozilo je bilo na nujni vožnji zaradi resnega bolezenskega stanja osebe.