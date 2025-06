Neverjetno, kaj je doživela v lokalu v centru Ljubljane

Ljubljanski policisti so bili v soboto popoldne obveščeni o drzni tatvini v gostinskem lokalu na območju centra Ljubljane. Dva neznana storilca sta oškodovanki iz torbice, obešene na stolu, odtujila denarnico, nato pa z odtujeno bančno kartico opravila več dvigov gotovine. Pridobila sta si več kot 1100 evrov protipravne premoženjske koristi.

Kot so danes v sporočilu za javnost zapisali na Policijski upravi (PU) Ljubljana, je do drzne tatvine prišlo okoli 17.30. Osumljena sta moški, star okoli 60 let, ki je nosil očala z dioptrijo in je bil oblečen v srajco oranžne barve, ter moški, star okoli 40 let, s kapo s šiltom na glavi, oblečen v kratko temno modro majico.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja drzne tatvine. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Pogosto gre za organizirane skupine

Na PU Ljubljana so ob tem izpostavili, da je žeparstvo razširjeno povsod po svetu, še zlasti v večjih mestih. Pogosto gre za organizirane skupine, izurjene za različne zvijače, s katerimi zamotijo žrtev. Njihov plen so predvsem gotovina, čeki, plačilne kartice in druge listine, redkeje pa nakit, ure ali ostali vredni predmeti, ki jih ima žrtev pri sebi.

»Žeparji izkoriščajo tudi gnečo in tesen stik z žrtvami. Gnečo na železniških postajah in vlakih, pa tudi drugod, lahko namreč izkoristijo za neopazno krajo. Tipičen primer tatvine je, ko eden od žeparjev zamoti osebo, sostorilec pa ji ukrade denarnico. Pred njimi vas lahko varuje le nenehna pozornost in nekoliko nezaupanja do ljudi,« so zapisali.

Ljudem svetujejo, naj s seboj ne nosijo večjih količin gotovine, naj ne plačujejo z gotovino ter naj pazijo na čeke in plačilne kartice, pa tudi na osebno prtljago, ki jo je treba nositi čim bolj ob telesu. Ročna torbica naj bo vedno zaprta in se je v lokalu, čakalnici, na vlaku in podobno ne sme puščati brez nadzora. Denarnico in dokumente velja nositi čim bolj ob telesu, in ne v torbicah, še posebno ne v zunanjih žepih, so pozvali.