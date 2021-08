Neverjetno dogajanje na Bledu, moški poklical policijo

Po letu in pol, kolikor približno nam življenje narekuje novi koronavirus, je kar težko verjeti novici, ki prihaja z Bleda. Blejski policisti so namreč v torek obravnavali prijavo moškega, da ga varnostnik ni spustil ni objekt (gre za zaprt javni prostor), ker ni uporabljal zaščitne maske, so sporočili iz kranjske policijske uprave.



Po razlagi policistov, da so v zaprtih javnih prostorih maske obvezne, je moški od prijave odstopil. Policija ob tem ponavlja, da imajo varnostniki na varovanih območjih pravico in dolžnost izvajati ukrepe po predpisih o zasebnem varovanju in vzdrževati red na varovanem območju.

