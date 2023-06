Neverjetno, da je ta grozovit napad preživela

»Takrat me je z nožem zabodel v trebuh, na glavi je imel kapuco. Spomnim se še, ko me je vrgel na tla in klel, ko mi je nož porinil v vrat,« je 23-letna Vanja Zgonec na sodišču podoživljala grozljive trenutke napada z 11. oktobra 2021. V zgodnjih jutranjih urah tistega dne je šel v bližini stanovanjskega bloka na Tržaški cesti 34 a v Postojni z nožem nad njo 26-letni Hristijan Bozov.

Hude posledice

Da je vse to preživela, je zares pravi čudež. »Dobila sem najmanj šestnajst silovitih vbodov od trebuha navzgor: v trebuh, glavo, vrat, kamor je padlo. Posledica so bile možganske kapi, hudo poškodovana jetra, s konico mi je naredil majhno luknjo v srce, večkrat mi je prebodel pljuča, v predelu sredine vratu mi je prizadejal štiri centimetre globoko rano. S 30 litri krvi so mi reševali življenje. Dva dni so me operirali in zašili oziroma operirali vse notranje organe, tudi aorto, vse, razen črevesja,« je Zgončeva natanko en mesec po dogodku razkrila v ekskluzivnem pogovoru za Novice. Temu, da je preživela, se kirurgi po njenih besedah niso mogli načuditi, niti napredku, ki ga kaže vsak dan.

Bozov je bil oktobra lani zaradi napada na Postojnčanko obsojen na 18 let zapora, saj je bil spoznan za krivega poskusa umora iz brezobzirnega maščevanja, »očitno mešanico ljubosumja in jeze zaradi tega, ker ni bilo uresničitve obtoženčevih želja«, kot je sklenil petčlanski sodni senat, ki mu je predsedoval koprski okrožni sodnik Matevž Gros.

Nisem hotela imeti težav z njim ne z njegovo ženo, ki je bila ljubosumna in je grdo gledala.

Nikoli ni povedal

Spomnimo, da je Zgončeva med sojenjem razlagala, kako da sta bila z Bozovom še nekaj dni pred dogodkom sodelavca, potem pa je zamenjal službo. Nista imela razmerja, je povedala, kot že obtoženi pred njo, bila sta le sodelavca, stikov zunaj službe nista imela, prav tako ne fizičnih stikov. Jo je pa v proizvodnji skoraj eno leto menda zalezoval, nadziral, ji nosil sadne malice, jo gledal, tudi skrit za delovnim strojem, njegov izraz da je bil »psihopatski«, kar so menda opazili tudi nekateri sodelavci. Težil da ji je nenehno, da ji mora nekaj nujno povedati, a na samem. O čem bi govoril, nikoli ni povedal. »Ni me zanimal on niti kaj ima povedati. Nisem hotela imeti težav z njim ne z njegovo ženo, ki je bila ljubosumna in je grdo gledala. Povedala sem obema, da imam svojega moža, pa četudi ga ne bi imela, z njim ne bi bila nikoli.«

Bozova zagovornica Sanja Sega iz Odvetniške pisarne Čeferin se je na sodbo pritožila. To je bilo povsem pričakovano, saj je že v zaključnih besedah poudarjala, da se je napad zgodil hipoma, in kot nesprejemljivo označila navedbe tožilstva, kakšna čustva naj bi Bozov gojil do oškodovanke. »Ničesar ji ni pisal na socialnih omrežjih, ni je vabil na zmenek, ni ji rekel, da jo ima rad, nikoli je ni prijel … Za domnevno zaljubljenega človeka je ravnal izrazito netipično. Z njo bi se le pogovarjal, nosil ji je malico kot marsikomu drugemu,« je povedala odvetnica in dodala, da bi moralo sodišče njegovega klienta obsoditi za poskus uboja.

Koprski višji sodniki so pred dnevi odločili, da si Bozov zasluži 17 let zapora, iz sodbe so namreč izpustili očitek o ljubosumju, saj v spisu v zvezi s tem niso našli nobenih dokazov. So pa hkrati zavrnili navedbe obrambe, da je prvostopenjsko sodišče napačno presodilo in zmotno ugotovilo dejansko stanje. Da torej med drugim ni nobenih dvomov, da je Bozov napad načrtoval.