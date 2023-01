Neverjetno, česa so se sredi dopoldneva lotili nepridipravi

Policisti operativno komunikacijskega centra policijske uprave Maribor so bili v soboto v dopoldanskem času obveščeni o kršitvi javnega reda in miru na območju Policijske postaje Rače.

Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da so osebe hotele odstraniti prometni znak, vendar jim navedeno ni uspelo ter materialna škoda ni nastala. Policisti so kršitelje izsledili in ukrepali v skladu z določili zakona o varstvu javnega reda in miru.