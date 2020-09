Neverjetno, a zgodilo se je: ukradeno kolo vrnili

V četrtek okoli 14.30 je na številko 113 poklical lastnik kolesa, ki so mu ga v ponedeljek ukradli v Novem mestu. Povedal je, da je opazil neznanca, ki se z njegovim kolesom vozi po mestu. Policisti so v nekaj minutah 32-letnega kolesarja prijeli. Kako je prišel do kolesa, policistom ni znal pojasniti. Bo pa imel za to priložnost še na sodišču, saj so ga kazensko ovadili zaradi tatvine, kolo, vredno okoli 300 evrov, pa vrnili lastniku, so sporočili iz PU Novo mesto.