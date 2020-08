V ponedeljek ob 16.20 je na Oljčni poti v Kopru na dvorišče skočil 41-letnik iz Kopra, nato stekel po cesti in se zatekel v lekarno. Tam je prevrnil stojalo z razkužili, ga odnesel na ulico in še naprej brezglavo tekal naokoli.



Posredovali so policisti in na pomoč poklicali tudi zdravnika. Koprčana so nato odpeljali v bolnišnico v Izolo v nadaljnjo obravnavo, so sporočili iz koprske policijske uprave.