Neverjetni prizor z Gorenjskega: poglejte, kako je turist prevažal sup (FOTO)

Policisti kranjske policijske uprave so na facebooku objavili fotografijo, ki bo marsikoga pustila odprtih ust. Neki turist je namreč sup položil kar na streho avtomobila, med vožnjo pa ga je skozi okno držal le z roko. Ob tem so sledilce hudomušno vprašali, ali ima morda kdo kontakt od roke – gospoda Thinga – iz legendarne serije Pri Addamsovih, saj da bi vsaka roka prav prišla.

Možje v modrem ob tem opozarjajo, da je omenjeno početje nevarno ter da mora biti tovor na vozilu vedno naložen in pritrjen oziroma pokrit tako, da ne predstavlja nevarnosti ali ovire za druge udeležence cestnega prometa.