Neverjetna sreča Ptujčana (48), nadelanega kot kanta

Ptujski policisti bili v sredo zjutraj obveščeni, da je v domači stanovanjski hiši padel 48-letnik in se poškodoval po glavi.



Policisti so ugotovili, da se je močno opit moški po stopnicah skušal povzpeti v stanovanjsko hišo. Zaradi tega je hodil po vseh štirih. Na 5. ali 6. stopnici mu je spodrsnilo, zaradi česar se je prevrnil na rože, ker pa stopnice nimajo ograje, je padel preko roba stopnic na betonski podest, dober meter nižje, in obležal poškodovan.



Poškodovanca so z reševalnim vozilom prepeljali v SB Ptuj, kjer so ugotovili da je imel v organizmu neverjetnih 6,22 promila alkohola. »Moški je preživel. Tako padec kot tudi smrtno vsebnost alkohola,« poroča policija.