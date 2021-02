Neverjetna objestnost voznika beemveja, zasačen dvakrat

Brežiški policisti so v četrtek opravljali meritve hitrosti in dvakrat obravnavali voznika osebnega avtomobila znamke BMW, ki je s prehitro vožnjo ogrožal druge udeležence v prometu.



Ob 13.25, ko so otroci zaključevali pouk, je pri šoli v Dobovi, kjer je hitrost s prometnim znakom omejena na 40 kilometrov na uro, vozil s hitrostjo 82 kilometrov na uro, ob 15. uri pa je zunaj naselja Velike Malence, kjer je hitrost omejena na 90 kilometrov na uro, vozil s hitrostjo 135 kilometrov na uro.



Zakon o pravilih cestnega prometa za prvo kršitev določa globo v višini 1.200 evrov in 18 kazenskih točk, za drugo pa 500 evrov in pet kazenskih točk. Policisti bodo podali obdolžilni predlog.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: