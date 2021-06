Neverjeten prizor s slovenske avtoceste (FOTO)

Gasilci so pogosto med prvimi na prizorišču, kadar se pripeti prometna nesreča. Skupaj z reševalci in policisti so vajeni vsega hudega; od hudih poškodb do tragičnih smrti. Te dni pa je gasilce na avtocesti Smednik-Dobruška vas pričakal nenavaden prizor.Ko so malo po peti uri zjutraj prišli na prizorišče nesreče, so naleteli na temno vozilo Toyota, ki je dobesedno obviselo na ograji ob avtocesti. Gasilci PGE Krško so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj nesreče, opravili ogled, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovane osebe.Na vozilu so odklopili akumulator ter nevtralizirali razlite motorne tekočine. Na intervenciji so sodelovali tudi gasilci GRC Novo mesto ter NMP Krško.