Nevarno na cestah: na Obali v dveh nesrečah ranjeni kar trije mladoletniki

V ponedeljek popoldne so policisti Policijske uprave (PU) Koper obravnavali 37-letno voznico, ki je trčila v obcestno ograjo. V času nesreče je bila z njo v avtomobilu tudi njena hči, obe pa sta se v nesreči lažje poškodovali. Policisti so 37-letnici izdali plačilni nalog.

Prometno nesrečo so policisti PU Koper obravnavali še ob 17. uri, ko so jih obvestili, da sta v Pahorjevi ulici v Kopru trčila voznika skuterja in avtomobila.

»Na kraju nesreče so policisti ugotovili, da je 55-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neupoštevanja desnega pravila trčil v 17-letnega voznika skuterja z enako starim sopotnikom. Povzročitelju, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je bil odrejen strokovni pregled, sledi kazenska ovadba za kaznivo dejanje nevarna vožnja v cestnem prometu,« so sporočili s PU Koper.

Oba udeleženca na mopedu sta se pri trčenju lažje poškodovala.