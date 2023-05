Nevarni voznik policistom grozil, da jih bo ubil

Novomeške policiste so v četrtek nekaj pred sedmo zvečer obvestili, da na območju Poljan pri Mirni Peči voznik osebnega avtomobila mercedes z objestno vožnjo ogroža preostale udeležence v prometu. Nevarnega voznika so izsledili in ustavili.

Ugotovili so, da gre za 55-letnika, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran, tehnično nebrezhiben in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, a ga je odklonil, prav tako je odklonil odrejen strokovni pregled. Povrhu je policistom grozil, da jih bo ubil, vpil in se nedostojno vedel. Ker ni upošteval ukazov in se ni pomiril, so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Avtomobil so mu zasegli in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Med kontrolo prometa v Trnovcu so metliški policisti okoli 19. ure zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila. Ugotovili so, da ima 75-letni voznik v litru izdihanega zraka 0,58 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Šentjernejski policisti so v noči na petek ustavili voznika audija A6, ta pa sprva njihovih znakov ni upošteval in je nadaljeval vožnjo. Ko so ga izsledili, so ugotovili, da gre za 34-letnika, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,33 miligrama alkohola. Tudi njemu so zasegli vozilo in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog, so še sporočili z novomeške policijske uprave.

19-letnik je napihal 0,28 mg/l, hitri test na droge pa je bil pozitiven na amfetamine in kokain.

Šestinpetdesetletni voznik osebnega avtomobila, ki so ga v Luciji ustavili ob 21.45, je napihal 0,87 mg/l. Včeraj zjutraj ob 6.20 so v Izoli odredili preizkus alkoholiziranosti 47-letni voznici osebnega avtomobila; napihala je 0,76 mg/l. Takoj zatem so ustavili še 19-letnega voznika osebnega avtomobila, ta je napihal 0,28 mg/l, čeprav je mladi voznik, povrhu je bil hitri test na droge pozitiven na amfetamine in kokain, strokovni pregled pa je odklonil. Vsem trem sledi obdolžilni predlog, so sporočili s koprske policijske uprave.