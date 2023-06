Nevarni voznik je pobegnil policistom, ti prosijo za pomoč

Ko so v torek okoli 16. ure policisti v Novi Gorici s prižganimi modrimi rotacijskimi lučmi in sireno ustavljali voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes sive barve z registracijo goriškega registrskega območja, je imel ta drugačne načrte in je s pospešeno vožnjo zapeljal na Gregorčičevo ulico, nato pa nevarno vožnjo nadaljeval v smeri proti Erjavčevi ulici. Vozil je proti Italiji in policisti so med zasledovanjem pobeglega voznika zapeljali čez državno mejo. Skladno s sporazumom o čezmejnem policijskem sodelovanju so o zasledovanju obvestili italijanske varnostne organe.

Novogoriški policisti so voznika nekaj minut zasledovali po mestnih ulicah Gorice, nakar je voznik zapeljal nazaj v Slovenijo skozi nekdanji mejni prehod Pristava in nadaljeval proti Rožni Dolini, kjer se je med naseljema Rožna Dolina in Ajševica za njim izgubila vsakršna sled. Policisti ga sumijo kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

»Zaradi razjasnitve vseh okoliščin nevarne vožnje in objestnega ravnanja pobeglega voznika policisti Policijske postaje Nova Gorica pozivajo vse morebitne očividce oziroma vse občane, ki bi lahko policiji pomagali s koristnimi informacijami, da se zglasijo na Policijski postaji Nova Gorica ali pokličejo na številko postaje (05) 303 44 00 oziroma pišejo na e-naslov pp_nova_gorica.pung@policija.si,« sporočajo s PU Nova Gorica.