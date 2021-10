Nevarne najdbe se še vedno skrivajo pod zemljo

So lahko ogroženi tudi prebivalci Lendave in njihovo premoženje? FOTO: Oste Bakal

Potem ko so bile prve neuradne informacije, da so v središču Lendave med zemeljskimi elektrodeli v sredo okoli 11. ure naleteli na več domnevnih letalskih bomb, se je izkazalo, da so delavci na gradbišču na Glavni ulici 7 res našli neeksplodirana ubojna sredstva iz druge svetovne vojne. Šlo je za relativno dobro ohranjeno in še vedno nevarno minometno mino ter več ročnih bomb v slabšem stanju.Dežurni pirotehnik sicer ne izključuje možnosti, da se pod zemljo skriva še več eksplozivnih teles. Znano je, da so letala v drugi svetovni vojni odvrgla ubojna sredstva prav na to območje in zadela bližnjo hišo družine Lebar, od kraja najdbe oddaljeno vsega deset metrov, in kot kaže, je bilo uporabljeno tudi drugo orožje. Gradbišče so zaprli, izpraznili del sodišča, obveščeni so bili stanovalci bližnjega stanovanjskega bloka. Pirotehnik je najdbe varno odstranil.Če je pod zemljo še več eksplozivnih sredstev, je to zanesljivo nevarno za ljudi in premoženje v središču Lendave.