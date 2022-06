Družabna omrežja, ki jih lahko prek različnih aplikacij le z nekaj kliki dosežemo na mobilnih telefonih, so na žalost lahko tudi smrtonosna. V največji nevarnosti so predvsem mladi, ki se včasih le iz golega dolgčasa, lahko pa, kar je še bolj žalostno, zaradi potrjevanja svoje lastne samozavesti odločijo za sodelovanje v tistih trenutkih najbolj priljubljenih, a hkrati izredno nevarnih izzivih. V zadnjih desetletjih so zagotovo najbolj znani t. i. nevarni selfieji oziroma da se uporabnik aplikacije (trenutno je najbolj priljubljen tiktok) fotografira v neobičajnih in hkrati nevarnih situacija...