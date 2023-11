Nevarna vožnja v koloni: pijan trčil v pred seboj vozeče vozilo

Iz PU Nova Gorica poročajo, da so obravnavali prometno nesrečo v bližini Nove Gorice. V nesreči so bili udeleženi trije vozniki osebnih avtomobilov, ki so predhodno vozili v koloni eden za drugim. Povzročitelj je bil 66-letni domačin, ki je v koloni vozil kot zadnji. Zaradi neprilagojene hitrosti je trčil v pred seboj vozeče vozilo, ki ga je odbilo še v prvo vozilo.

Čaka ga kazenska ovadba

Preizkus alkoholiziranosti je 66-letniku pokazal 0,96 mg/l, odrejen je bil strokovni pregled, policisti bodo podali tudi kazenska ovadba zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. V prometni nesreči ni bil nihče poškodovan.