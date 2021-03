Nevarna spomladanska vožnja: motorist obležal na travniku

49-letni Logatčan je vozil motor od Logatca proti Postojni, zunaj Lipelj pa je pri izhodu iz levega ovinka zapeljal v desno in oplazil kovinsko varnostno ograjo. Nato je zapeljal levo preko brežine na travnik, se večkrat prevrnil in obležal na travi. Reševalci so ga oskrbeli in takoj odpeljali s helikopterjem v UKC Ljubljana, poroča PU Koper.Policija je v preteklih dneh že opozarjala na nevarnost prvih spomladanskih voženj z motorjem in motoriste pozvala k veliki previdnosti.