Nevarna igra otroka na balkonu v Mariboru, lahko bi se končalo tragično

V ponedeljek okoli 15.20 se je šestletnik na balkonu stanovanjskega bloka na Stantetovi ulici v Mariboru igral z ognjem, z vžigalnikom je namreč prižigal papirnate brisače. Ko so te začele močneje goreti, jih je iz strahu pograbil in jih vrgel čez balkon. Te so padle na PVC-plošče pokritega nadstreška v prvem nadstropju. Zagorele so tudi te, kar je opazila najemnica stanovanja in pričela ogenj gasiti z vodo. Na pomoč ji je priskočil še en sosed in požar pogasil z gasilnim aparatom. V požaru je nastalo za okoli 300 evrov materialne škode. Zaradi vdihavanja dima, ki se je razvijal ob gorenju, so z reševalnim vozilom v UKC Maribor prepeljali 74-letno stanovalko.



Policist bodo zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti podali poročilo pristojnemu tožilstvu, saj je osumljenec otrok, glede odgovornosti otrokovega skrbnika pa policisti še zbirajo obvestila, so sporočili iz PU Maribor.

