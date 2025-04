Nevaren voznik: 20 letnik divjal, otroci niso bili zavarovani z ustreznim zadrževalnim sistemom

Med kontrolo prometa na Drnovem so novomeški policisti v petek zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Renault clio, ki sprva znakov ni upošteval in je nadaljeval vožnjo. Med postopkom so ugotovili, da 20-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja.

Otroci niso bili zavarovani

Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil in v njem prevažal več oseb, kot je to dovoljeno. Prav tako so ugotovili, da otroci v vozilu niso bili zavarovani z ustreznim zadrževalnim sistemom. Zaradi številnih kršitev cestnoprometnih predpisov so mu zasegli avtomobil, izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Za ugotovljene kršitve je določena globa v višini 2340 evrov. Ukrepali bodo tudi zoper lastnico vozila, ki je 20-letniku dala avtomobil v uporabo.