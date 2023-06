V Solčavi neurje zahtevalo smrtno žrtev

Sinoči okoli 21. ure je v Solčavi med neurjem manjše drevo padlo na mimo vozeče osebno vozilo. Posredovali so gasilci, ki so voznika začeli oživljati in so zagotovili nemoteno prevoznost ceste za reševalno vozilo skozi dolino do kraja dogodka.

»Kljub hitremu odzivu in trudu vseh reševalnih služb je oseba zaradi hudih poškodb umrla na kraju dogodka,« je zapisano na straneh Uprave za zaščito in reševanje.

Močni nalivi s sunki vetra in ponekod točo so v sredo zvečer zajeli del Štajerske in se pomikali proti jugovzhodu države. Veter je odkril tudi nekaj streh, ponekod je bila okrnjena oskrba z električno energijo.